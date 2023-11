So wenig verdienen Influencer in Deutschland und wie sie sich trotzdem gegen teure Berufsrisiken absichern

Berlin (ots) -



- Viele Influencer in Deutschland verdienen wenig - mitunter liegt ihr Einkommen

unter der Armutsgrenze.

- Gleichzeitig sind Content-Creators mit teuren Berufsrisiken konfrontiert.

- Der Versicherungsmarkt bietet zwar mittlerweile Versicherungen für Influencer

und Co. an. Die Frage ist jedoch: Wer kann sich diese überhaupt leisten?



Influencer: Traum und finanzielle Realität





Influencer: Viele in Deutschland denken dabei an reiche Star-Influencer mitMillionen Follower. Sie verdienen beispielsweise mit Sponsored Posts,Affiliate-Marketing, Kooperationen mit Marken oder auch dem Verkauf eigenerProdukte. Die mediale Präsenz dieser Mega-Influencer täuscht jedoch: Nur 0,22%der Influencer in Deutschland zählten 2020 zu dieser Gruppe. Rund 76% derInfluencer haben oft "nur" mehrere 1.000 Follower. Sie verdienen im Durchschnittweniger als das durchschnittliche Bruttogehalt von Vollzeitbeschäftigten ohneBerufsausbildung. Oft liegt ihr Einkommen unter der Armutsgrenze. Kurz: Alleinreicht es kaum zum Leben.Teure BerufsrisikenGleichzeitig können bereits kleinste Verstöße gegen das Urheber-, Marken- sowieWettbewerbsrecht oder auch Datenschutzbestimmungen für Influencer undContent-Creators schnell teuer, gar finanziell existenzbedrohend werden. Inschweren Fällen droht sogar eine Freiheitsstrafe. Selbständige haften dabei mitihrem Privatvermögen. Private Haftpflichtversicherungen greifen in solchenFällen in der Regel nicht.Wer kann sich Influencer-Versicherungen leisten?Die Versicherungsbranche hat dieses Problem erkannt und bietet dieser Zielgruppeneben Absicherungen gegen Vermögens-, Personen- und Sachschäden an Dritten undSchäden am eigenen elektronischen Equipment, auch Schutz gegen die finanziellenFolgen von Cyber-Angriffen. Allerdings: Welcher Influencer kann sich dieseVersicherungen überhaupt leisten? Je nach Geschäftsmodell können sogar nochweitere Versicherungen, wie Auslandskranken- oder Unfallversicherung nötig sein.Selbständige müssen auch selbst aktiv werden, um sich fürs Alter oder imKrankheitsfall abzusichern.Der ausführliche Ratgeber von https://www.transparent-beraten.de/ geht auf dieprekäre finanzielle Situation vieler Influencer in Deutschland und ihreteuersten Berufsrisiken ein und zeigt Möglichkeiten, sich abzusichern:https://ots.de/LcsGRn