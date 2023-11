Hi-View meldet Neuigkeiten aus dem Unternehmen

Vancouver, British Columbia, 7. November 2023 / IRW-Press / – Hi-View Resources Inc. („Hi-View“ oder das „Unternehmen“) (CSE: HVW; OTCQB: HVWRF; FWB: B63) berichtet, dass seine Stammaktien nun zum Börsenhandel im OTCQB Venture Market (OTCQB) der USA zugelassen wurden und unter dem Börsensymbol „HVWRF“ gehandelt werden können. Die OTCQB ist ein führender Markt für US-amerikanische und internationale Unternehmen im frühen Entwicklungsstadium und bietet diesen die Vorteile des öffentlichen Handels in den Vereinigten Staaten zu geringeren Kosten und mit weniger Komplexität als eine US-Börsennotierung.

Hi-View hat für seine Aktien in den Vereinigten Staaten die Aufnahme in das Buchungs- und Verwahrungssystem der Depository Trust Company („DTC“) beantragt. DTC fungiert für börsennotierte Unternehmen als elektronische Clearingstelle und ist für die Abrechnung der getätigten Wertpapiergeschäfte in den USA zuständig. Die Börsennotierung der Stammaktien des Unternehmens an der kanadischen Wertpapierbörse Canadian Securities Exchange (CSE) unter dem Börsensymbol HVW und an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Börsenkürzel B63 bleibt weiterhin aufrecht.

Hi-View hat Ende Juli eine zusätzliche Fläche von 1.681 Hektar abgesteckt, die an die Projekte Golden Stranger und Lawyers Group in der Region Toodoggone im Norden von British Columbia grenzt. Die neu erworbene Konzessionsfläche umfasst Teile der Vulkanformation Toodoggone, die nicht nur dem Projekt Golden Stranger, sondern auch weiten Teilen des Projekts Lawyers und der Konzession Ranch, die von der Firma Thesis Gold gehalten werden, aus geologischer Sicht als Wirtsgestein dient. Seine Option auf das Konzessionsgebiet Ket 28 im Süden der Provinz British Columbia hat das Unternehmen nicht erweitert. Hi-View verfügt in der Region Toodoggone nunmehr über eine Konzessionsfläche von insgesamt 10.821 Hektar.

Die Firma APEX Geoscience Ltd. führte Ende August im Konzessionsgebiet Golden Stranger ein Programm zur Boden- und Gesteinsprobenentnahme durch. Das Programm erfolgte unter Anwendung moderner Beprobungsmethoden und konzentrierte sich auf ausgewählte Bereiche der mineralisierten Zone, die Teile der Vulkanformation Toodoggone samt wichtiger Teilbereiche der Metsantan Range, wo die Zone Golden Strange beheimatet ist, umfasste. Im Rahmen des Programms konnten auch einige neue interessante Gebiete ermittelt werden, darunter einige neue Ausbisse, bei denen Stichproben des Gesteins entnommen wurden. Insgesamt wurden 399 Bodenproben und 11 Gesteinsstichproben entnommen, die zur Analyse eingereicht werden.