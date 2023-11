DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Schott Pharma auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Bewertung der Aktien von Schott Pharma beim Kursziel von 34 Euro mit "Buy" gestartet. Der Ampullen- und Spritzenhersteller sei einer der weltweit führenden Konzerne in seinem Bereich und gut aufgestellt, nachhaltig seine Umsätze und Ergebnisse zu steigern, schrieb Analyst Falko Friedrichs in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dabei verwies er auf die bereits starke Erfolgsbilanz in Sachen Wachstum und Margensteigerung und sieht dies im Aktienkurs noch nicht ausreichend eingepreist./ck/agVeröffentlichung der Original-Studie: 07.11.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2023 / 05:02 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die SCHOTT Pharma Aktie wird aktuell mit einem Plus von +2,07 % und einem Kurs von 28,66EUR gehandelt.