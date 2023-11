BERLIN (dpa-AFX) - Die Grüne Jugend hat sich enttäuscht gezeigt über den Zwischenschritt der Bund-Länder-Runde bei der weiteren Finanzierung des Deutschlandtickets. "Dass diese MPK endet, ohne dass es eine klare Absage an Preiserhöhungen beim Deutschlandticket gibt, ist ein schlechter Witz", sagte die Co-Chefin der Grünen-Nachwuchsorganisation, Svenja Appuhn, am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur in Berlin zur Ministerpräsidentenkonferenz (MPK).

Nach wochenlangem Streit und Warnungen vor einem Aus des Deutschlandtickets haben Bund und Länder Schritte zu einer weiteren Finanzierung vereinbart. So sollen in diesem Jahr nicht verbrauchte Mittel 2024 zum Ausgleich finanzieller Nachteile durch das günstigere Ticket bei Verkehrsunternehmen eingesetzt werden können.

Das Neun-Euro-Ticket habe das Leben der Menschen sprunghaft verbessert und gezeigt, wie Klimaschutz breite Mehrheiten finden könne, erklärte Appuhn. "Dass die Bundesregierung zuerst den Preis des Tickets verfünffachte und jetzt nicht mal diesen - ohnehin schon zu hohen Preis - absichert, ist peinlich." Gerade in Zeiten wirtschaftlicher Verunsicherung brauche es eine soziale Politik, die Rechten den Nährboden entziehe. "Statt weiterer Asylrechtsverschärfungen und einer möglichen Ticketverteuerung hätte es gerade jetzt Zusagen für ein deutlich günstigeres Ticket gebraucht."/hrz/DP/mis