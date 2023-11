Palladium: +220,03% p.a. mit Discount Call Optionsschein!

➡️ WKN: DW0W1V



Der Palladium-Preis kam in den letzten Monaten deutlich unter Druck. Doch die Saisonalität sowie die CoT-Daten zeigen nun eine potenzielle Gegenbewegung auf. Zudem notiert der Palladium-Future momentan an einer wichtigen Unterstützungszone, so dass es auch aus charttechnischer Sicht zu einer Reaktion nach oben kommen könnte.



