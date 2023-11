Ringmetall: Gut behauptet

Ringmetall muss im laufenden Jahr nach Darstellung von SMC-Research einen deutlichen Umsatz- und Ergebnisrückgang hinnehmen, kann die operative Marge im Kerngeschäft aber weitgehend verteidigen. SMC-Analyst Holger Steffen hat seine Margenschätzung etwas angehoben und hält die Aktie weiterhin für stark unterbewertet.

Laut SMC-Research könne sich Ringmetall in einem schwierigen gesamtwirtschaftlichen Umfeld gut behaupten. Zwar habe im Kernbereich Industrial Packaging im laufenden Jahr wegen rückläufiger Volumina und niedrigerer Roh­stoff­preise (die an die Kunden weitergereicht werden) in den ersten neun Monaten ein Umsatzrückgang um 14,5 Prozent auf 135,4 Mio. Euro hingenommen werden müssen, doch die EBITDA-Marge habe dank der umgesetzten Effizienzverbesserungen mit 15,4 Prozent trotzdem fast stabil gehalten werden können (Vorjahr: 15,8 Prozent). Dadurch sei der EBITDA-Rückgang (von 25,4 auf 20,7 Mio. Euro) in Relation zum Umsatz nur leicht überproportional ausgefallen. Konzernweit sei das EBITDA hingegen deutlich stärker gesunken und habe Ende September mit 13,5 Mio. Euro um 44,1 Prozent unter Vorjahr gelegen. Ursächlich dafür seien vor allem der Verkauf der Tochter HSM per Ende Juni und die damit verbundene Schließung der kleineren Sparte Industrial Handling gewesen, aus der ein einmaliger Entkonsolidierungsverlust von 4,6 Mio. Euro resultiere. Außerdem habe das geschlossene Segment in Q3 2022 noch einen EBITDA-Beitrag von 0,5 Mio. Euro geleistet, der nun entfallen sei.