Übernahme-Deal in der Fondsindustrie: Anevis Solutions kauft den Frankfurter IT-Dienstleister gd inside (FOTO)

Würzburg (ots) - Die Anevis Solutions GmbH übernimmt zum 1. Januar 2024 die Frankfurter gd inside GmbH. Mit dem Zusammenschluss erweitert der Anbieter von IT-Lösungen für die Finanzbranche sein Portfolio um weitere Dienstleistungen. Gleichzeitig treibt Anevis Solutions die Vision des Unternehmens, seinen Kunden "Alles aus einer Hand" anzubieten, weiter voran. Die gd inside wird zur Tochterfirma der Anevis Solutions, die Geschäftsführungen bleiben in ihrer jetzigen personellen Form bestehen. Beide Gesellschaften pflegen mit ihren Teams bereits enge geschäftliche Beziehungen aufgrund von gemeinsamen Kunden und ihrer regelmäßigen Zusammenarbeit in Projekten.



"Zusammen mit dem erfahrenen gdi-Team haben wir künftig die Möglichkeit, unser Dienstleistungsangebot weiter auszubauen und unsere Position als führender Anbieter für IT-Lösungen in der Fondsindustrie weiter zu stärken. Die Komplementärprodukte der gd inside passen perfekt zu den bestehenden Anevis-Dienstleistungen. Damit schaffen wir einen gegenseitigen Nutzen, da sowohl unsere Kunden als auch Kunden von gd inside von einem erweiterten Leistungsangebot profitieren werden", sagt Johannes Hauptmann, Geschäftsführer der Anevis Solutions.