NAG ernennt Jason Charlesworth zum leitenden Quant

OXFORD, England, 7. November 2023 /PRNewswire/ -- NAG, ein führendes Unternehmen für numerische Software und technische Dienstleistungen, gibt die Ernennung von Jason Charlesworth zum leitenden Quant mit sofortiger Wirkung bekannt. Jason bringt eine Fülle von Fachkenntnissen in den Bereichen Informatik, Finanzmathematik und High-Performance-Computing (HPC) sowie eine beachtliche Erfolgsbilanz in kommerziellen und akademischen Unternehmungen mit.

In seiner Laufbahn war Jason unter anderem Leiter der Numerical Performance Group bei Citi und hatte eine herausragende Position als Leiter der Rates Quantitative Analysis Group bei RBS inne. Er verfügt über mehr als zwei Jahrzehnte Erfahrung im Bereich der computergestützten Finanzmathematik und hat erfolgreich Quant- und Quant-Development-Teams für eine Vielzahl von Vermögenswerten geleitet.

John Holden, Chief Commercial Officer, kommentierte die Ernennung mit den Worten: „Jason hat durch die erfolgreiche Einführung unserer Software für die Preisgestaltung von Derivaten bereits einen bedeutenden Beitrag geleistet. Seine umfassende Branchenerfahrung wird eine entscheidende Rolle bei der Weiterentwicklung unserer strategischen Initiativen spielen. Seine Expertise in Bereichen, in denen NAG führend ist - numerische Bibliotheken, automatische Differenzierung und HPC - steigert den Wert, den wir unserer Kundschaft bieten, enorm."

„Ich freue mich, in einer Zeit zu NAG zu stoßen, in der Quants mit immer komplexeren Berechnungen konfrontiert sind", sagt Jason Charlesworth. „Um diese Herausforderungen zu meistern, braucht man praktische Erfahrung auf hohem Niveau, innovative Lösungen und tiefes numerisches Know-how. Die Zusammenarbeit mit den Numerik- und HPC-Fachkräften von NAG wird dazu beitragen, Lösungen zu entwickeln, die den Anwenderinnen und Anwendern in der Industrie quantifizierbare Leistungsvorteile bieten."

Informationen zu NAG

NAG bietet branchenführende numerische Software und technische Dienstleistungen für das Bank- und Finanzwesen, die Energiewirtschaft, das Ingenieurwesen und die Marktforschung sowie für akademische und staatliche Einrichtungen. NAG ist weltbekannt für die NAG Library ─ die rigoroseste und robusteste Sammlung numerischer Algorithmen, die es gibt ─ und bietet außerdem Produkte für automatische Differenzierung, maschinelles Lernen und mathematische Optimierung sowie erstklassige technische Beratung in den Bereichen HPC und Cloud HPC, Code-Portierung und -Optimierung sowie in anderen Bereichen des numerischen Rechnens. NAG wurde vor mehr als 50 Jahren aus einem Projekt mehrerer Universitäten heraus gegründet und hat seinen Hauptsitz in Oxford, Großbritannien, mit Niederlassungen im Vereinigten Königreich, den USA, der EU und Asien. Für weitere Informationen: nag.com/about-nag

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/nag-ernennt-jason-charlesworth-zum-leitenden-quant-301977625.html