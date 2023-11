Telko-Studie Großes Interesse an Kombi-Angeboten - Telko-Apps optimal als Verkaufsplattform

München (ots) - Laut der Telko-Studie von Simon-Kucher hat der Ausbau von

Kombi-Angbeboten für Breitband, Mobilfunk, Festnetz und TV (FMC) noch immer

großes Potential. So nutzen aktuell 53 Prozent der Verbraucher keine

Kombi-Angebote, aber 64 Prozent davon ziehen bei einem Preisnachlass von 10

Prozent einen Kauf in Betracht. Die Mehrheit lässt sich dabei durch

produktspezifische Benefits gewinnen. So sehen 62 Prozent vor allem Datenpakete,

den Zugang zu OTT-Angeboten (Streaming) über TV-Boxen und Hardware-Rabatte als

Kaufargumente. Da bereits 70 Prozent der Konsumenten Telko-Apps nutzen, eignen

sich diese optimal als Verkaufsplattform.



- 47 % der Verbraucher verfügen über ein Kombiangebot aus Breitband, Mobilfunk &

Co. (FMC)

- Bei einem Preisnachlass von 10 % hätten 64 % der Kunden ohne FMC konkretes

Kaufinteresse

- 62 % nennen non-monetäre Benefits (Datenpakete, OTT-Dienste, Hardware-Rabatte)

als Kaufargumente

- Als Zusatzservices interessieren vor allem "Grüne Tarife" und Mobile-Backups

- Zahlungsbereitschaft vor allem bei OTT-Diensten und "Device-as-a-Service"

Angeboten hoch

- 70 % der Konsumenten nutzen Telko-Apps, 44 % verwenden diese für Käufe und

Zusatzbuchungen