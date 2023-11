BERLIN (dpa-AFX) - Nach dem Migrationsgipfel von Bund und Ländern haben sich die Grünen hinter die Beschlüsse gestellt. Für die Kommunen gebe es nun "deutlich mehr Planungssicherheit und deutlich mehr Geld", sagte Grünen-Chef Omid Nouripour am Dienstag im ARD-"Morgenmagazin". "Es braucht Hilfe für die belasteten Kommunen und die bringen wir jetzt auf den Weg und dann wird es am Ende für alle besser." Die vereinbarten dreieinhalb Milliarden Euro für die Kommunen seien "ein großer Schritt nach vorne".

Man müsse schauen, dass "das Ganze jetzt nicht einfach nur auf dem Papier steht, sondern, dass wir jetzt auch dazu kommen, all diese Maßnahmen in Angriff zu nehmen". Anstatt über weitere Ideen in der Migrationspolitik zu sprechen, sei es wichtig sich nun mit der Realisierung der Beschlüsse zu beschäftigen. "Ruhe reinbringen und umsetzen" sei jetzt das Gebot.