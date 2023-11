Sicherheitsprobleme beim Parken

Zunächst gilt es, sich klar zu werden, um welche Summe es geht. Alle, die maximal 100.000 Euro oder bestenfalls ein geringes Vielfaches davon anlegen wollen, können auf klassische Tages- oder Festgeldkonten zurückgreifen. Die Grenze ergibt sich aus der gesetzlichen Einlagensicherung und steht jedem Kontoinhaber zu, allerdings für alle Konten bei einer Bank zusammen. Bei einem gemeinsamen Konto von Eheleuten erhöht sie sich also z.B. auf 200.000 Euro.

wenn Sie auf Sicherheit bei der Geldanlage Wert legen, haben Sie es inzwischen leicht: Tages- und Festgeld werfen wieder Renditen ab, die bis vor Kurzem noch utopisch schienen. Dennoch gibt es ein paar Dinge zu bedenken, wenn man Geld jetzt sicher parken oder anlegen will.

Trotzdem sollte man sich auch zu Tages- und Festgeld ein paar Gedanken machen. Aus dem zuvor Gesagten folgt, dass man Beträge von mehr als 100.000 Euro auf mehrere Konten bei unterschiedlichen Banken aufteilen kann. Dann greift die Einlagensicherung für jedes Institut separat. Theoretisch kann man also beliebig große Summen als Tages- oder Festgelder anlegen – wenn man genug Banken mit attraktiven Konditionen findet.

Aber Achtung! Manche Banken haben ihren Sitz im Ausland. Dann gelten andere Regeln für die Einlagensicherung, und zwar sowohl was die Höhe als auch die Sicherheit der Einlage betrifft. Zudem kann bei ausländischen Instituten die abgesicherte Summe schwanken, z.B. aufgrund veränderlicher Wechselkurse.

Stadt, Land, Bank – welches Sicherungssystem gilt denn nun?

So beruft sich Klarna, ein schwedischer Anbieter, auf die schwedische Einlagensicherung, die angeblich ebenfalls bei 100.000 Euro liegt. Tatsächlich beträgt sie jedoch 1,05 Mio. Schwedische Kronen. Das sind beim aktuellen Wechselkurs aber nur knapp 90.000 Euro.

Manche ausländische Banken sind mit ihren deutschen Ablegern dagegen Mitglieder des deutschen Einlagensicherungssystems. ING Deutschland (ehemals DiBa) ist zwar eine Tochter der niederländischen ING Group, unterliegt aber weiterhin dem deutschen Einlagensicherungssystem.

Andere, vermeintlich deutsche Banken bzw. Broker gehören dagegen einem ausländischen Sicherungssystem an. So ist die Consorsbank seit Längerem ein Teil der französischen BNP Paribas, und ihre Einlagen werden inzwischen vom französischen Einlagensicherungsfond FGDR (Fonds de Garantie des Dépôts et de Résolution) gesichert.