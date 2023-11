Sartorius vor weiterem Hochlauf?

Am Vortag hieß es im Insight: "Eine Short-Position im Bereich von 250 Euro eröffnet, aber erneut ausgestoppt. Es bietet sich ein weiterer Short-Versuch im Bereich von 253 Euro an. Der Stopp liegt bei 265 Euro, das Kursziel ist an der Unterstützung um 216 Euro zu sehen. Ein Schwächesignal würde entstehen, sobald das Papier unter 10er-EMA im Tageschart fällt. In diesem Fall wäre mit einem weiteren Rücklauf bis 232,50 Euro zu rechnen. Darunter dann zur Unterstützung bei 216 Euro. Der übergeordnete Abwärtstrend ist weiterhin intakt, die Aktie befindet sich bisher lediglich in einer sich ausdehnenden Erholung."

Die Short-Position ist bisher gut im Rennen, der Stopp wird nun direkt auf Einstand nachgezogen. Es muss nun der Bruch unter den 10er-EMA folgen, damit ein weiteres Short-Signal generiert wird. Über dem 10er-EMA zeigt das Papier kurzfristig noch Stärke. Der übergeordnete Abwärtstrend ist aber klar intakt.