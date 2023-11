Anmeldung für die 7. IFPA Conference 2024 jetzt möglich

STOCKHOLM, 7. November 2023 /PRNewswire/ -- Die IFPA (International Federation of Psoriasis Associations) freut sich, die 7. IFPA Conference (ehemals World Psoriasis & Psoriatic Arthritis Conference) anzukündigen. Diese wird vom 27. bis 29. Juni 2024 im lebhaften Stockholm in Schweden stattfinden. Die IFPA Conference wurde 2006 gegründet und ist eine Schlüsselveranstaltung, die eine einzigartige fachübergreifende Plattform bietet. Sie bringt Medizin- und Gesundheitsfachkräfte aus verschiedenen Disziplinen zusammen, um bahnbrechende klinische Forschung in den Bereichen Dermatologie, Rheumatologie und darüber hinaus auszutauschen.

Das diesjährige Thema der Konferenz „Uncovering the Broad Spectrum of Psoriatic Disease" (Das breite Spektrum der Psoriasis enthüllen) spiegelt die Mission der IFPA wider, weltweit zu einer stärkeren Anerkennung der Ernsthaftigkeit von Psoriasis-Erkrankungen beizutragen. Die Konferenz zielt darauf ab, eine umfassendere internationale Perspektive auf diese Krankheiten zu fördern, Zusammenarbeit bei der Forschung sowie Fürsprache-Initiativen zu fördern und das Bewusstsein bei Medizinern und Interessenvertretern aus der Branche zu stärken.