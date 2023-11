Habeck stellt rasche Lösung für billigen Strom in Aussicht

BERLIN (dpa-AFX) - Wirtschaftsminister Robert Habeck hat eine zügige Lösung für günstigeren Strom in der Industrie in Aussicht gestellt. Lange zu debattieren statt zu entscheiden, schaffe Unsicherheit, sagte der Grünen-Politiker am Dienstag beim Maschinenbautag des Branchenverbands VDMA. "Das wissen wir, dass wir da einen Job zu tun haben, und der wird auch hoffentlich dann bald getan werden." Er sei nach den Bund-Länder-Beratungen von Montagnacht zuversichtlicher als zuvor, da sie bewiesen hätten, dass man sich bei schwierigen Themen zusammenraufen und einigen könne.

