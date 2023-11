LANDSBERG AM LECH (dpa-AFX) - Ausgerechnet wegen Problemen bei der Personalgewinnung könnte Rational im Gesamtjahr operativ profitabler sein als bisher erwartet. Zudem ist der Gegenwind durch Wechselkurse nicht so stark, wie das Unternehmen bislang dachte. Sollten die Effekte andauern, könnte die Gewinnmarge vor Zinsen und Steuern leicht über der des Vorjahres liegen, sagte Rational-Finanzchef Jörg Walter am Dienstag in Landsberg am Lech laut Mitteilung. Auf Vorjahresniveau oder leicht darunter hatte das Management des Großküchenausstatters sie bislang erwartet. Im dritten Quartal profitierte Rational noch vom Abbau seines dicken Auftragsbuchs, der Effekt flacht sich aber ab. Die Aktie gab nach.

Das im MDax notierte Papier stand am Dienstagvormittag 0,8 Prozent im Minus. Die bis Ende August eingefahrenen Kursgewinne seit Jahresbeginn konnte die Aktie in den vergangenen Wochen nicht halten und notiert nun wieder auf dem Niveau von Anfang 2023.