Apple, Amazon, Tesla – was nun?

Die Luft ist erst einmmal wieder raus am deutschen Aktienmarkt, die Kurse bröckeln nach der Rally Richtung 15.000 Punkte. An dieser Marke dürfte sich entscheiden, ob die Gewinne nach der Fed-Sitzung nachhaltig sind oder nicht. Viele Anleger beschleicht zu Recht das Gefühl, zu früh auf einen geldpolitischen Kurswechsel mit Zinssenkungen zu spekulieren, wenn sie bereits jetzt in den Aktienmarkt einsteigen.

Wir stellen den Marktkommentar von Jürgen Molnar, Kapitalmarktstratege bei Robomarkets, vor. Am Abend besprechen wir im Webinar die Aussichten für die verbliebene Zeit bis zum Jahresende – hier Anmelden.