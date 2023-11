Digitale Goldgrube Yes.com entpuppt sich als Domain-Schatz in Höhe von mehreren Millionen US-Dollar (FOTO)

Düsseldorf (ots) - Im Jahr 1996 für einen Mini-Betrag von etwa 30 US-Dollar

registriert, ist die Domain Yes.com nun wieder auf dem Markt und nach

Expertenschätzungen ein millionenschwerer Schatz.



In einer Welt, in der ein 30-sekündiger Super-Bowl-Werbespot sieben Millionen

Dollar einbringt, kann der Wert einer einprägsamen Domain gar nicht hoch genug

eingeschätzt werden . Albert Schimmel , Domain-Experte bei Buymyname.com, weiß:

"Im Juni 2023 gab es etwa 356 Millionen registrierte Domainnamen, wobei 47,8

Prozent der zehn Millionen weltweit führenden Websites die vielseitige

.com-Endung verwenden." Er ist überzeugt: "Yes.com ist ein Symbol für

Einfachheit und Zugänglichkeit, ein wertvoller Universalschlüssel für das

Internet. Dass so eine mächtige Domain wieder frei verfügbar ist, kommt selten

vor." Aber nicht nur der Domain-Experte kennt den Wert von Yes.com, auch

führende Persönlichkeiten, die in ihren jeweiligen Branchen Premium-Domains

erworben haben und diese aktiv nutzen, betonen deren zentrale Rolle für die

Zukunft "digitaler Immobilien".