JPMORGAN stuft Aroundtown auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Aroundtown von 2,90 auf 2,35 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Neil Green aktualisierte in einer am Dienstag vorliegenden Studie sein Bewertungsmodell für den Immobilienkonzern. Dabei habe er vor allem seine Schätzungen zum Kapitalwachstum, dem Wachstum der Mieteinannahmen und zu den Verkäufen überarbeitet. Auch die jüngsten Konzernaussagen zu den Zielen und gewachsenen Finanzkosten sowie JPMorgan- Schätzungen zur Renditeentwicklung seien nun berücksichtigt. Green rechnet inzwischen mit wachsenden Herausforderungen angesichts des hohen Verschuldungsgrades und des Gegenwinds für die Refinanzierung./ck/glVeröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2023 / 19:44 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2023 / 00:15 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Aroundtown Aktie wird aktuell mit einem Plus von +2,12 % und einem Kurs von 2,071EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Neil Green

Analysiertes Unternehmen: Aroundtown

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 2,35

Kursziel alt: 2,90

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m