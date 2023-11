Auch wenn die Energiekosten in der Bundesrepublik hoch seien, bleibe die große Automobilkompetenz das wichtigste Kriterium. Dazu gehöre das enge Netz an Zulieferern und das Potenzial an Fachkräften, schreibt die dpa weiter. Chinesische Autos "made in Germany" seien für die Hersteller ein Qualitätsthema und ein wichtiger Imagefaktor.

Was die Gerüchte rund um den neuen Standort zusätzlich befeuert: Laut einer amtlichen chinesischen Internetseite soll Ungarns Ministerpräsident Viktor Orbán im Oktober dieses Jahres die BYD-Zentrale im chinesischen Shenzhen besucht und dort Unternehmenschef Wang Chuanfu getroffen haben, berichtet unter anderem das Handelsblatt. Darüber hinaus habe Orbán dort als einer von wenigen europäischen Vertretern an einem Gipfeltreffen zum zehnjährigen Bestehen des chinesischen Handelsprojekts "Neue Seidenstraße" teilgenommen.

Der chinesische E-Autohersteller BYD will in Europa expandieren, so viel steht fest. Wo genau sich der chinesische E-Autohersteller nun aber niederlassen wird, darüber wird schon länger spekuliert. Medien berichteten zuletzt, BYD werde als ein möglicher Interessent für das von der Schließung bedrohte Ford-Werk in Saarlouis gehandelt. Nun jedoch die Kehrtwende: Die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung schreibt, der chinesische E-Autobauer favorisiere Ungarn als ersten europäischen Standort. Dabei beruft sich das Blatt auf eine nicht näher genannte Quelle, die dem Unternehmen nahestehen soll.

