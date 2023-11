DZ BANK stuft QIAGEN NV auf 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Aktien von Qiagen mit einem fairen Wert von 48 Euro auf "Kaufen" belassen. Der Diagnostikspezialist habe in einem schwierigen Umfeld gute Quartalszahlen berichtet und die Jahresprognose bestätigt, was er insgesamt als positiv bewerte, schrieb Analyst Sven Kürten in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zudem habe das Management für 2024 eine Steigerung der operativen Ergebnismarge (Ebit) in Aussicht gestellt./gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 07.11.2023 / 10:22 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2023 / 10:31 / MEZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Qiagen Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,14 % und einem Kurs von 36,25EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Sven Kürten

Analysiertes Unternehmen: QIAGEN NV

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m