BERENBERG stuft MTU Aero Engines AG auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für MTU auf "Buy" mit einem Kursziel von 250 Euro belassen. Analyst Philip Buller attestierte dem Triebwerkhersteller in einer am Dienstag vorliegenden Studie ein solides drittes Quartal. Mit Blick auf die zuletzt problematischen GTF-Triebwerke bleibt er langfristig optimistisch./ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 07.11.2023 / 07:23 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die MTU Aero Engines Aktie wird aktuell mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 181,5EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Philip Buller

Analysiertes Unternehmen: MTU Aero Engines AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 250

Kursziel alt: 250

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m