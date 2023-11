BARCLAYS stuft Deutsche Börse AG auf 'Equal Weight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Aktie der Deutschen Börse auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 170 Euro belassen. Die Investorentage bei den Marktbetreibern LSE und Deutsche Börse stünden bevor und beide dürften sich zu den mittelfristigen Zielen äußern, schrieb Analyst Michael Sanderson in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Londoner Börse habe eine hohe Hürde zu nehmen angesichts der Markterwartungen, doch hier rechne er mit unterstützenden Aussagen zu den Margen. Die Erwartungen an den deutschen Marktbetreiber seien begrenzter und damit weniger risikobehaftet. Sanderson gibt unverändert der LSE-Aktie den Vorzug./ckVeröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2023 / 05:49 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2023 / 05:54 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Deutsche Boerse Aktie wird aktuell mit einem Minus von -1,09 % und einem Kurs von 158,8EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Michael Sanderson

Analysiertes Unternehmen: Deutsche Börse AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 170

Kursziel alt: 170

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m