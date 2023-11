"Dem deutschen Leitindex ist die Puste ausgegangen, auch mangels fundamentaler Impulse und der Tatsache, dass die Zinssenkungsfantasie nicht noch größer wurde", schrieben am Morgen die Experten der Landesbank Helaba. Am Dienstag bremsten auch Vorgaben aus Fernost, wo Außenhandelsdaten aus China schwach ausfielen, während Australiens Notenbank den Leitzins anhob. Dies stand im Gegensatz zu den jüngsten Hoffnungen auf nicht mehr weiter steigende Zinsen.

Getrieben von einem Kurssprung bei Telefonica Deutschland nach einer Übernahmeofferte schaffte es der MDax nach schwachem Start ins Plus. Er legte zuletzt um 0,61 Prozent auf 25 060,46 Punkte zu. Während der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 um 0,2 Prozent fiel, zeichneten sich auch an den US-Börsen moderate Verluste ab.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat am Dienstag an seinen verhaltenen Wochenauftakt angeknüpft. An einem Tag mit vielen Unternehmensberichten sahen Börsianer die Aktienmärkte nach ihrer Vorwochenrally weiter im Konsolidierungsmodus. Der deutsche Leitindex lag am zur Mittagszeit mit 0,15 Prozent im Minus bei 15 112,64 Punkten. Etwas darunter bei 15 045 Punkten verläuft die 21-Tage-Linie für den kurzfristigen Trend.

