NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat Daimler Truck nach Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 53 Euro belassen. Der Nutzfahrzeughersteller habe die Konsensschätzungen verfehlt, schrieb Analyst Nick Housden am Dienstag in einer ersten Reaktion. Operativ sehe er zwar Fortschritte. Doch insbesondere der schwache Auftragseingang könnte die Aktie belasten./gl/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.11.2023 / 02:19 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2023 / 02:19 / EST