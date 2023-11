Wechsel im Aufsichtsrat von Faber-Castell / Aufsichtsratsvorsitzender Gerhard Berssenbrügge verlässt das Gremium zum Jahresende / Dirk Engehausen als neues Aufsichtsratsmitglied bestellt

Stein (ots) - Zum Ende des Jahres 2023 legt Gerhard Berssenbrügge gemäß den

unternehmensinternen Regularien altersbedingt sein Mandat als

Aufsichtsratsvorsitzender der Faber-Castell AG nieder. Als neues Mitglied des

Aufsichtsrats rückt der ehemalige CEO der Schleich Gruppe, Dirk Engehausen nach.



Berssenbrügge hatte den Aufsichtsrat seit 2015 geleitet. Zuvor war er vier Jahre

lang Mitglied des Gremiums. "Wir bedanken uns bei Gerhard Berssenbrügge, der

unser Unternehmen mit viel Verantwortungsbewusstsein und profundem Konsumgüter-

und Marken-Knowhow viele Jahre lang ausgezeichnet beraten und in dem so

wichtigen Transformationsprozess der letzten Jahre hervorragend unterstützt

hat." so Charles Graf von Faber-Castell, der als Vertreter der

Gesellschafterfamilie der 9. Generation Mitglied im Aufsichtsrat ist. "Die

Entwicklung der Faber-Castell Gruppe wäre ohne den Beitrag von Herrn

Berssenbrügge nicht so erfolgreich verlaufen."