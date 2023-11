Neue Studie zeigt Digitale Fähigkeiten sind für 25% der mittelständischen Unternehmen bereits zentrale Kompetenz

Berlin (ots) - Mit der aktuellen Studie "Transformation und Zukunftskompetenzen

im deutschen Mittelstand" präsentiert das Mittelstand-Digital Zentrum Berlin

eine umfassende Bestandsaufnahme der digitalen Kompetenzen in kleinen und

mittleren Unternehmen (KMU). Die Ergebnisse zeigen, dass ein Viertel der

Unternehmen digitales Denken bereits als entscheidende Fähigkeit ihrer

Mitarbeitenden erkennt, was die wachsende Relevanz digitaler Fähigkeiten in

einer zunehmend technologieorientierten Wirtschaftswelt unterstreicht. Die

Studie erforscht, in welchem Maße KMU digitale Kompetenzen als Schlüssel zu

Wettbewerbsfähigkeit und Wachstum betrachten und bietet mit ihrem Fokus auf

digitales Denken, Anpassungsfähigkeit und effektives Informationsmanagement

einen detaillierten Einblick in die gegenwärtigen Qualifikationen, die

Unternehmen im Digitalisierungsprozess vorweisen.



Martin Talmeier, Projektleiter des Mittelstand-Digital Teams am

Hasso-Plattner-Institut, hebt die zentrale Bedeutung der Untersuchung hervor:

"In unserer Arbeit haben wir die einzigartige Gelegenheit, mittelständische

Unternehmen auf ihrem Weg durch die digitale Transformation zu begleiten. Dabei

haben wir festgestellt, dass die Zukunftskompetenzen der Mitarbeitenden eine

entscheidende Rolle spielen."