FRANKFURT (dpa-AFX) - Selbst mehrere Kaufempfehlungen großer Banken haben am Dienstag den Aktienkurs der Ende September an die Börse gegangenen Schott Pharma nicht mehr angetrieben. Zwar hatten die Papiere nach gut einer Handelsstunde auf Xetra noch um mehr als vier Prozent zugelegt. Am Mittag handelten sie jedoch mit gut 28 Euro nahezu unverändert zum Vortagesschluss. Nach hohen Kursgewinnen bis Mitte Oktober waren sie zuletzt auf den Ausgabepreis von 27 Euro zurückgefallen.

Die Deutsche Bank, Citigroup, Bank of America und Oddo-BHF haben am Dienstag zum Kauf der Papiere des Herstellers von Spritzen und Ampullen für die Pharma- und Biotech-Industrie geraten. Mit Kurszielen von 33 bis 34 Euro machten die Investmenthäuser vom aktuellen Kursniveau Aufwärtspotenziale von etwa 17 bis 21 Prozent aus. Die Bank of America und die Deutsche Bank zählten beim Börsengang zu den federführenden Banken. Die Citigroup war ebenfalls an der Zuteilung und Platzierung der Anteile beteiligt.