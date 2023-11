Wuppertal (ots) - Fehlende Befugnisse und Ressourcen, schleppende Kommunikation,

Ungeduld und Ziellosigkeit: Die Digitalisierung in Immobilienunternehmen

scheitert laut einer Analyse von docunite oft an denselben Stolpersteinen. "Je

besser Unternehmen die Hürden vorab kennen, desto besser können sie neue

Digitalprozesse wie ein digitales Dokumentenmanagement-System einführen", sagt

docunite-Gründer Patrick Penn.



Erstens: Projektleiter - allein zu Haus





Der Verantwortliche für die digitale Evolution und die Digital-Strategie im Hauserhält oftmals keine weitreichenden Befugnisse und personelle Ressourcen. Sogelingt es ihm nicht, Deadlines zu setzen und einzuhalten. Er arbeitet gegenWiderstände von Mitarbeitern aus den Fachbereichen und ihren Gewohnheiten, denner findet nicht genügend Mitstreiter, die das Projekt Digitalisierungunterstützen. Dies passiert insbesondere dann, wenn die Projektleitung auf Ebeneder IT angesiedelt ist und von den Fachbereichen als Administrator verstandenwird. "Laut der PropTech-Germany-Studie 2023 haben nur knapp über 60 Prozentaller Branchen-Unternehmen einen Digitalisierungsbeauftragten. Ohne eine solchePerson und ihre maßgeblichen Kompetenzen und Befugnisse bleibt das Projekt imAnsatz stecken", bestätigt Patrick Penn.Zweitens: Mangelhafte KommunikationImmer wieder werden Mitarbeiter in den Fachabteilungen nicht ausreichendinformiert und rechtzeitig in das Digitalisierungsprojekt einbezogen.Verantwortlich dafür ist neben dem Projektleiter vor allem die Geschäftsführung.Die mangelhafte Kommunikation führt laut docunite wiederum zu Ängsten oder zufalschen Erwartungshaltungen bezüglich der Digitalisierung als Heilsbringer. AmEnde kommt es zu Frustration und Demotivation oder es entsteht eine"weiter-wie-bisher"-Haltung der Mitarbeiter. Bestehende Abteilungen versuchengewohnte Prozesse und Arbeitsgewohnheiten aus falscher Angst vor Neuem zuschützen.Drittens: Überstürzter Anfangs-AktionismusImmer wieder starten die Teams zu hoch motiviert, überhastet und unter Zeitdruckin die Digitalisierungs-Kampagne. Dann kommt es zu typischen Fehlern wie, dasses an Bewusstsein für die eigenen Mitwirkungspflichten fehlt. Eine gute undintensive Vorbereitung dagegen spart Zeit und Nerven. Penn: "Außerdem ist eswichtig, dass Grundsatzentscheidungen nicht zu schnell hinterfragt werden.Digitalisierung ist komplex, aber ein Brett, dass sich durchbohren lässt. Beider Digitalisierung ist es wie an der Börse: Hin und her macht Taschen leer."Viertens: Unklar priorisierte Ziele