Stabilisierung am Markt für Immobilienfinanzierungen?

Frankfurt am Main (ots) -



- Hüttig & Rompf wieder mit mehr Finanzierungen von Wohnimmobilien als im

Vorquartal

- Bodenbildung der Kaufpreise bei Selbstnutzern. Zeit des Abwartens könnte sich

dem Ende nähern

- Zinsumfeld bleibt wegen geopolitischer Unsicherheit volatil. Weiterhin moderat

ansteigende Bauzinsen sind nicht ausgeschlossen



Die Baufinanzierungsvermittlung befindet sich nach wie vor in einem sehr

schwierigen Fahrwasser. Massiv angestiegene Zinsen, der einbrechende Neubau und

viel Unsicherheit durch die aktuelle Politik haben in den letzten eineinhalb

Jahren für ein kontinuierlich rückläufiges Finanzierungsvolumen gesorgt.

Zumindest auf Quartalsbasis ist dieser Trend erstmals zum Stoppen gekommen. Dies

signalisieren die aktuellen Marktdaten des Baufinanzierungsberaters Hüttig &

Rompf.