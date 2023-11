Tim Smith, Chief Executive Officer von U.S. GoldMining, kommentierte: "Wir freuen uns, dass wir auf dem Projekt Whistler eine Bohrung durchführen können. Unser technisches Team ist dabei, unser geologisches Verständnis des Projekts rasch zu erweitern, was es uns ermöglicht, Erweiterungen besser anzupeilen und hochgradigere Zonen innerhalb der bestehenden Lagerstätte Whistler abzugrenzen. Neben den bekannten Lagerstätten haben wir auch mehrere ähnlich aussehende Explorationsziele innerhalb unseres großen, zu 100 % im Besitz des Staates befindlichen Pakets von Bergbau-Claims identifiziert. Ich bin stolz auf die kontinuierliche harte Arbeit unseres Teams, während wir unser Eröffnungsbohrprogramm fortsetzen, und freue mich darauf, die Ergebnisse zu veröffentlichen, sobald sie verfügbar sind."

Anchorage, Alaska - 7. November 2023 - U.S. GoldMining Inc. (NASDAQ: USGO) ("U.S. GoldMining" oder das "Unternehmen") - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/us-goldmining-i ... - freut sich, ein Update zum Phase-1-Bohrprogramm 2023 (das "Programm") des Unternehmens bekannt zu geben, das im August dieses Jahres begonnen hat. Ziel des Programms ist es, die bestehenden Gold-Kupfer-Lagerstätten auf dem zu 100 % unternehmenseigenen Gold-Kupfer-Projekt Whistler ("Whistler" oder das "Projekt") in Alaska, USA, zu erweitern und das Vertrauen in diese zu erhöhen sowie aussichtsreiche Explorationsziele in unmittelbarer Nähe zu bekannten Ressourcen zu erproben.

U.S. Goldmining will expandieren beim Whistler Gold-Copper-Projekt, Alaska

