GoldMining veröffentlicht ersten Nachhaltigkeitsbericht

Vancouver, British Columbia - 7. November 2023 - GoldMining Inc. (das "Unternehmen" oder "GoldMining") (TSX: GOLD; NYSE American: GLDG) - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/goldmining-inc/ - freut sich, die Veröffentlichung seines ersten Nachhaltigkeitsberichts bekannt zu geben. Dieser Bericht stellt den Ansatz und die Leistung des Unternehmens in Bezug auf Nachhaltigkeitsinitiativen dar und umreißt die Nachhaltigkeitsstrategie und die Ziele für die Zukunft.

2022 Nachhaltigkeitsbericht Highlights

- Die starke Erfolgsbilanz des Unternehmens im Bereich Gesundheit und Sicherheit wird durch die Tatsache belegt, dass es keine Verletzungen durch medizinische Hilfe, Arbeitsunfälle mit Ausfallzeiten oder Todesfälle gibt.

- 250 Stunden Gesundheits-, Sicherheits- und Notfalltraining für unsere Mitarbeiter.

- GoldMining konzentriert sich auf das Recycling von Wasser, das an aktiven Explorationsstandorten verwendet wird, und erreichte eine Recyclingrate von 99 %.

- 100%ige Rekultivierung von Flächen, die von aktiven Bohrkampagnen betroffen waren, und Anpflanzung von 500 Bäumen lokaler Arten in unserem Projekt São Jorge in Brasilien.

- Engagement für lokale Interessengruppen: 100 % der Mitarbeiter vor Ort, davon 68 % aus den umliegenden Gemeinden, wurden im Land eingestellt.

- Das Unternehmen legt seit langem Wert auf Vielfalt und Integration: 43 % der Führungskräfte und des Senior Managements sind weiblich, und im Aufsichtsrat des Unternehmens sind 50 % Menschen unterschiedlicher ethnischer Herkunft vertreten.

Alastair Still, Chief Executive Officer von GoldMining, erklärt: "Nachhaltigkeit, insbesondere der verantwortungsvolle Umgang mit der Umwelt und unseren Gemeinden, ist ein Kernprinzip unserer Geschäftstätigkeit und bildet die Grundlage unserer Strategie, da wir die Exploration und Förderung mehrerer unserer wichtigsten Liegenschaften beschleunigt haben, um uns für ein außergewöhnliches Wachstum zu positionieren. Im Zusammenhang mit der Weiterentwicklung unseres Portfolios an Gold- und Gold-Kupfer-Liegenschaften in Nord- und Südamerika bin ich besonders stolz darauf, unseren ersten Nachhaltigkeitsbericht zu veröffentlichen. Mit diesem Bericht können wir unser fortwährendes Engagement für die Umwelt, unsere Mitarbeiter, unsere Gemeinden und unseren hohen Standard bei der Unternehmensführung unter Beweis stellen. Außerdem können wir damit unseren Stakeholdern unsere Nachhaltigkeitsziele für die Zukunft mitteilen."