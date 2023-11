BERLIN (dpa-AFX) - Mit rund 40 Milliarden Euro in den kommenden Jahren will der Bund das marode Schienennetz in Deutschland wieder auf Vordermann bringen. Das freut neben den Fahrgästen auch die Bahnindustrie, für die die Sanierung Dutzender Verkehrskorridore volle Auftragsbücher bedeutet. Der "politische Rückenwind" bringe Bewegung in den Schienensektor, teilte der Präsident des Verbands der Bahnindustrie, Andre Rodenbeck, am Dienstag mit. Der Auftragseingang der Branche sei allein im ersten Halbjahr dieses Jahres um 36 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum gewachsen.

Die Bahnindustrie in Deutschland hat zwischen Januar und Juni einen Rekordumsatz erwirtschaft. Die Erlöse des Sektors lagen dem Verband zufolge bei rund 7,8 Milliarden Euro - ein Plus von knapp 15 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Das Wachstum kam aber vor allem durch Aufträge aus dem Ausland zustande. In Deutschland hingegen schrumpfte der Umsatz demnach um acht Prozent. Da kommen die Vorhaben der Bundesregierung sehr gelegen.