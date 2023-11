Collective Metals gibt die DTC-Zulassung seiner Stammaktien für die OTC-Märkte bekannt

7. November 2023 - VANCOUVER, B.C. - COLLECTIVE METALS INC. (CSE: COMT | OTC: CLLMF | FSE: TO1) (das "Unternehmen" oder "Collective") - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/collective-meta ... - freut sich bekannt zu geben, dass seine Stammaktien nun für das elektronische Clearing und die Abwicklung in den Vereinigten Staaten durch die Depository Trust Company ("DTC") zugelassen sind. Es wird erwartet, dass die DTC-Zulassung den Handel vereinfacht und die Liquidität der Aktien von Collective in den Vereinigten Staaten erhöht.