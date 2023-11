Speicherverband will bei extremer Kälte Gasnotlage nicht ausschließen

BERLIN (dpa-AFX) - Der Verband der Speicherbetreiber will trotz zu 100 Prozent gefüllter Gasspeicher bei einem sehr kalten Verlauf des Winters eine Gasnotlage nicht ausschließen. Bei extrem niedrigen Temperaturen wie im EU-Wetterjahr 2010 könnten die deutschen Speicher Ende Januar 2024 leer sein, berichtete die Initiative Energien Speichern (Ines) am Dienstag in Berlin. Erst im Verlauf des März könnten die Speicher in solch einem Szenario wieder befüllt werden.

Bei einem normalen Temperaturverlauf wie 2016 geht der Verband davon aus, dass die Speicher Anfang Februar noch zu 42 Prozent gefüllt sein werden. Vorgeschrieben ist am 1. Februar ein Füllstand von mindestens 40 Prozent. In einem warmen Winter mit Temperaturen wie 2020 sind die Speicher dem Modell zufolge Anfang Februar zu 70 Prozent gefüllt.