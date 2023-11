GIGA FIBER gibt Kooperation mit Zahlungsdienstleister bekannt / Nächster Meilenstein auf dem Weg zum überregional verfügbaren Glasfasernetz (FOTO)

Frankfurt am Main (ots) - GIGA FIBER erreicht nächsten Meilenstein auf dem Weg

zum überregional verfügbaren Glasfasernetz / Entscheidung für den größten

deutschen Paymentprovider aus Bad Homburg schafft Sicherheit



- Einer der international führenden Zahlungsdienstleister steigt mit GIGA FIBER

in den deutschen Glasfaser- und Wohnungsmarkt ein

- GIGA FIBER startet langfristige Partnerschaft für das 0 EUR Internet

- Vertragliche Bindung schafft vertrauensvolle Basis für Kunden

- Der Zahlungsdienstleister ist in Deutschland bereits bei über 250.000

Akzeptanzstellen im Einsatz, darunter im Einzelhandel, an Tankstellen und in

der Gastronomie