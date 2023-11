Mit Rentenpunkten freiwillig in die gesetzliche Rente einzahlen Lohnt sich das im Jahr 2023? / In 2024 ist mit einer weiteren Kostensteigerung für Rentenpunkte zu rechnen

München (ots) - Neben den gesetzlich festgelegten Rentenbeiträgen können

Arbeitnehmer:innen in Deutschland unter besonderen Umständen auch freiwillige

Sonderzahlungen leisten und damit sogenannte "Rentenpunkte" erwerben. Diese

dienen in Deutschland als Maßeinheit für die Berechnung von Rentenansprüchen der

gesetzlichen Rentenversicherung. Der Wert eines Rentenpunktes wird jedes Jahr

neu festgelegt und orientiert sich am Durchschnittsentgelt aller Versicherten.



Der Anspruch auf eine gesetzliche Rente wird durch die Einzahlung der

Versichertenbeiträge erworben. Mit einer freiwilligen Sondereinzahlung in die

gesetzliche Rentenkasse kann ein Nachteil ausgeglichen werden - beispielsweise

ein Zeitraum, in dem eine Berufsausbildung durchlaufen wurde. Ebenso sind

Ausgleichszahlungen möglich, wenn ein früherer Rentenbeginn gewünscht ist, ohne

dabei Abschläge bei der Altersrente hinnehmen zu müssen. Der Kauf von

Rentenpunkten ist auf Arbeitnehmer:innen beschränkt, die mindestens 50 Jahre alt

sind und seit mindestens 35 Jahren gesetzlich rentenversichert sind. Wer sich

später trotz eingezahlter Sonderzahlungen gegen einen früheren Renteneintritt

entscheidet, erhält die zu viel gezahlten Rentenbeiträge für erworbene

Rentenpunkte nicht zurück, sondern profitiert im Alter von einer höheren Rente.