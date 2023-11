München (ots) - Ein Market-Insight von Daniel Regensburger, Geschäftsführer

Pangaea Life



Die Blätter fallen, die Temperaturen sinken, Lebkuchen füllen die Ladenregale -

das Jahr neigt sich dem Ende entgegen. Aber wussten Sie, dass der Jahresendspurt

auch eine echte Last-Minute-Chance für Ihre Altersvorsorge bereithält? In den

letzten Wochen des Jahres bringt der Abschluss einer Basis-Rente (Rürup-Rente)

beträchtliche Ersparnisse. Diese Vorteile sollten Sie jetzt kennen.



Die süßen Früchte des "Jahresend-Effekts"





Stellen Sie sich vor, Sie haben ein Sparschwein, in das Sie das ganze Jahr überGeld einwerfen. Am Ende des Jahres sagt Ihnen das Finanzamt: "Für jeden Euro,den Du in Dein Sparschwein gesteckt hast, musst Du weniger Steuern zahlen." Hierkommt der Clou: Selbst wenn Sie erst im Dezember anfangen, Geld in diesesSparschwein zu stecken, zählt es so, als hätten Sie das ganze Jahr über gespart.Dieses kleine "Steuer-Wunder" wird auch als Jahresend-Effekt bezeichnet undschlägt bei der Basis-Rente voll zu Buche. Denn was viele nicht wissen: Im Jahr2023 beträgt der Anteil der steuerlichen Absatzbarkeit volle 100 Prozent.Bedeutet für Sie: Wenn Sie jetzt eine Basis-Rente abschließen, können Sie 100Prozent des Beitrags von Ihrem für das Gesamtjahr zu versteuerndem Einkommenabziehen. Für 2023 sind das bis maximal 26.528 Euro, die Sie als Sonderausgabensteuerlich geltend machen können - und das, auch wenn Sie diese erst im Dezemberin Form einer Basis-Rente als Einmalzahlung eingezahlt haben. Eine idealeMöglichkeit insbesondere für Selbstständige und Freiberufler, um ihre Steuerlasterheblich zu reduzieren.Den Zinseszins-Effekt für sich nutzenDie steuerliche Absetzbarkeit von 100 Prozent bedeutet für Sie: weniger Geld anden Staat, mehr Geld auf Ihrem Konto. Geld, das Ihnen nun zum erneutenInvestieren zu Verfügung steht. Sei es, dass Sie die Beiträge in IhreBasis-Rente erhöhen oder die freiwerdende Summe in Fonds der dritten Schicht -also beispielsweise Aktien - investieren.Hand in Hand mit den steuerlichen Vorteilen erlaubt Ihnen die Basis-Rente somitden Zinseszins-Effekt voll für sich zu nutzen. Ein Rechenbeispiel: Durch dieSteuervorteile Ihrer Basis-Rente sparen Sie mit dem Jahresend-Effekt noch indiesem Jahr 5.000 Euro an Steuerlast. Diese reinvestieren Sie direkt in einenFonds, der Ihnen im Schnitt 6 Prozent Rendite pro Jahr bringt. Nach 25 JahrenAnsparphase sind Ihre allein in diesem Jahr eingesparten 5.000 Euro auf rund21.500 Euro angewachsen. Eine stolze Summe, die Sie zusätzlich zur eigentlichenZukunftsvorsorge über die Basis-Rente für später gewonnen haben.Nicht von der Hand zu weisen ist natürlich der oft in den Raum geworfene