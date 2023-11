FendX führt zweiten Testlauf zur Weiterentwicklung der REPELWRAP-Folien auf der kommerziellen Fertigungslinie der Firma Dunmore durch

Oakville, ON – 7. November 2023 / IRW-Press / – FendX Technologies Inc. (CSE: FNDX) (OTCQB: FDXTF) (FWB: E8D) (das „Unternehmen“ oder „FendX“), ein Nanotechnologie-Unternehmen, das Oberflächenschutzbeschichtungen entwickelt, freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen am 6. November 2023 eine zweite Entwicklungsvereinbarung mit der Firma Dunmore International Corp. („Dunmore“), einer operativen Gesellschaft von Steel Partners Holdings L.P. (NYSE:SPLP), unterzeichnet hat. Es geht dabei um die weiteren Entwicklungsschritte bei der Herstellung der REPELWRAP-Folien im Sinne einer optimierten Skalierung auf mittlere Größe sowie die Durchführung eines zweiten Produktionstestlaufs.