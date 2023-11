CEO Dara Khosrowshahi kommentierte die jüngsten Zahlen als "sehr stark" und verwies auf die wachsende Dynamik bei Buchungen, Fahrten und der Nutzerbasis. "Diese Ergebnisse zeigen, dass Uber weiterhin profitables Wachstum in großem Umfang vorantreibt - und warum wir glauben, dass wir für die vor uns liegende Reise gut aufgestellt sind, in guten wie in schlechten makroökonomischen Umgebungen", sagte er.

Tipp aus der Redaktion: Die Top 3 Dividendenaktien für 2024: Drei Dividendenperlen mit attraktiven Renditen! Fordern Sie hier den neuen kostenlosen Sonderreport von Bryan Perry an und erfahren Sie, wie Sie monatlich hohe Dividendenerträge für Ihr eigenes Depot generieren können.

Das bereinigte EBITDA belief sich auf 1,09 Milliarden US-Dollar, was nicht nur eine deutliche Steigerung gegenüber dem Vorjahr darstellt, sondern auch die Analystenschätzungen von 1,02 Milliarden US-Dollar übertrifft. Die Bruttobuchungen für das Quartal lagen bei 35,3 Milliarden US-Dollar, was einem jährlichen Wachstum von 21 Prozent entspricht.

Für das vierte Quartal 2023 erwartet Uber Bruttobuchungen zwischen 36,5 und 37,5 Milliarden US-Dollar, im Einklang mit den Schätzungen von StreetAccount, und ein bereinigtes EBITDA zwischen 1,18 und 1,24 Milliarden US-Dollar.

Ubers Mobilitätssegment erzielte einen Umsatz von 5,07 Milliarden US-Dollar, während das Zustellgeschäft 2,93 Milliarden US-Dollar einbrachte. Die Frachtsparte verzeichnete einen Quartalsumsatz von 1,28 Milliarden US-Dollar, was einem Rückgang von 27 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht.

Die Zahl der monatlich aktiven Nutzer auf der Uber-Plattform stieg auf 142 Millionen, ein Plus von 15 Prozent gegenüber dem Vorjahr, und die Anzahl der über die Plattform durchgeführten Fahrten erhöhte sich um 25 Prozent auf 2,44 Milliarden.

Aktuelle Analystenbewertungen zeichnen für Uber ein durchaus positives Bild: 46 von 48 Analysten bewerten laut MarketScreener-Daten die Aktie mit "Kaufen" oder "Aufstocken", nur zwei mit "Halten". Das mittlere Kursziel liegt bei 57,78 US-Dollar. Demnach ist ein potentielles Wachstum von gut 20 Prozent für das Papier des Fahrtendienstvermittlers drin.

Die Uber Technologies Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,22 % und einem Kurs von 44,82EUR gehandelt.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Zentralredaktion