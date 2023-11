Erfahrener Leiter für Human Factors Engineering kommt zu UserWise, einem Unternehmen von ClariMed

CHADDS FORD, Pennsylvania, 7. November 2023 /PRNewswire/ -- ClariMed, Inc., der erste End-to-End-MedTech-Dienstleistungspartner, der die Benutzerfreundlichkeit in den Mittelpunkt seines integrierten, auf den Menschen ausgerichteten Ansatzes für die Entwicklung medizinischer Produkte stellt, gab heute die Ernennung von Saher Bishara zum Associate Director, Human Factors, für UserWise, ein Unternehmen von ClariMed, bekannt.

Saher Bishara kommentierte: „Ich bin begeistert, diese Rolle zu übernehmen und zum Ziel von ClariMed beizutragen, unseren Kunden einen nahtlosen und zuverlässigen Mehrwert zu bieten. Meine Vision besteht darin, unser Fachwissen auf- und auszubauen und sicherzustellen, dass sichere und brauchbare Produkte für bedürftige Patienten bereitgestellt werden. Indem ich mein Wissen und meine Erfahrung mit anderen teile, hoffe ich, meiner Gemeinschaft und meinem Team etwas zurückzugeben, um zu einer Kultur des kontinuierlichen Lernens und der Innovation beizutragen."

Kelley Kendle, CEO von ClariMed, zeigte sich begeistert über die Ernennung von Saher: „Die persönliche Vision von Saher stimmt sehr stark mit dem Ethos unseres Unternehmens und unseren Zielen überein. Wir freuen uns, dass er diese Führungsrolle mit dem Team an unserem neuen Standort in San José übernehmen wird. Seine Erfahrungen in den Bereichen Beratung, Start-ups, Original Equipment Manufacturing (OEMs) und der pharmazeutischen Industrie machen ihn zur idealen Führungskraft, um das Wachstum und die langfristigen Ziele in diesen Sektoren voranzutreiben."

Saher wird von der in San José, Kalifornien, gelegenen UserWise-Niederlassung aus tätig sein.

Informationen zu ClariMed

ClariMed ist eine auf den Menschen ausgerichtete Entwicklungs- und Zulassungspraxis für medizinische Produkte, die von Herstellern von pharmazeutischen und medizinischen Produkten entwickelt werden. Unsere erstklassigen professionellen Dienstleistungen fördern Innovation und gewährleisten gleichzeitig die sichere und effektive Verwendung von Medizinprodukten. Besuchen Sie uns auf www.ClariMed.com.

