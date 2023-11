Von seinem Negativrekord von rund 28,00 Euro kurz nach Ausbruch der Corona-Pandemie in 2020 hat sich der Wert der Aktie zuletzt zwar deutlich erholen können, zeitweise ging es bis Ende 2021 auf 69,90 Euro rauf. Doch anschließend ließ die Aufwärtsdynamik deutlich nach, im Herbst letzten Jahres mussten Notierungen von 35,56 Euro verdaut werden. Seit Anfang dieses Jahres steckt Fraport nun in einer groben Seitwärtsspanne zwischen 41,60 und 54,58 Euro auf der Oberseite fest. Glücklicherweise ist zu Beginn dieses Jahres ein nachhaltiger Ausbruch über einen seit 2018 bestehenden Abwärtstrend gelungen.

Neuesten Berechnungen zufolge erreicht Fraport für das Gesamtjahr 85 Prozent des Passagieraufkommens von 2019, was angesichts der Entwicklung der letzten Jahre durchaus beachtenswert ist. Um allerdings als Anleger von weiter steigenden Kursen zu profitieren, muss die Aktie über 54,58 Euro auf Wochenschlusskursbasis anspringen. Nur in diesem Szenario ließe sich anschließend auf Sicht der nächsten Wochen Aufwärtspotenzial an 55,12, 62,62 und darüber sogar 68,40 Euro ableiten. Kurs in der Handelsspanne bestehend seit Anfang dieses Jahres sind dagegen als neutral zu bewerten. Auf der Unterseite sollte jedoch das Niveau von 44,00 Euro in keinem Fall unterschritten werden, dies könnte nämlich eine Verkaufswelle auf 41,60 und darunter 38,00 Euro auslösen. In der Konsequenz könnten sogar die Vorjahrestiefs bei 35,56 Euro einem Test unterzogen werden.

Fraport AG (Wochenchart in Euro) Tendenz:

Faktor Zertifikat Long auf Fraport AG Strategie für steigende Kurse WKN: MB4X5Q Typ: Faktor akt. Kurs: 9,71 – 9,78 Euro Emittent: Morgan Stanley Ausgabepreis: 10,020 Euro Basiswert: Fraport AG : Long akt. Kurs Basiswert: 51,30 Euro Laufzeit: endlos Kursziel: 23,96 Euro Faktor: 6,0 Kurschance: + 145 Prozent Morgan Stanley Zertifikate