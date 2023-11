PwC Deutschland wächst zweistellig und in allen Geschäftsfeldern / 150 Millionen Euro Investitionen in Künstliche Intelligenz (FOTO)

Frankfurt am Main (ots) - PwC Deutschland: starkes Wachstum - gezielte

- PwC Deutschland wächst zweistellig und in allen Geschäftsfeldern

- PwC hilft Unternehmen, Vertrauen aufzubauen und nachhaltige Ergebnisse zu

erzielen

- 150 Millionen Euro Investitionen in Künstliche Intelligenz



Die Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft PwC Deutschland hat im

abgelaufenen Geschäftsjahr (Ende: 30. Juni 2023) eine Gesamtleistung von 2.930

Millionen Euro erwirtschaftet. Das entspricht einem Wachstum von 317 Millionen

Euro (+12,1 Prozent) gegenüber dem Vorjahr (2.613 Millionen Euro). Damit konnte

die Position als führende Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft im

deutschen Markt weiter gestärkt werden. Die eigene Zielsetzung aus dem letzten

Jahr wurde deutlich übertroffen.





Zur erfreulichen Geschäftsentwicklung trugen alle Geschäftsbereiche bei. Amstärksten wuchs die Unternehmensberatung: Sie erwirtschaftete eineGesamtleistung von 1.342 Millionen Euro und wuchs somit um 19,4 Prozent.Wirtschaftsprüfung und prüfungsnahe Dienstleistungen trugen 918 Millionen Eurozum Gesamtergebnis bei, ein Wachstum von 9,1 Prozent. 617 Millionen Euroentfielen auf die Steuer- und Rechtsberatung (+4,9 Prozent). Sonstige Leistungen("Firmwide") betrugen 53 Millionen Euro. "Wir sind zweistellig in einemkompetitiven Marktumfeld gewachsen und konnten in den Geschäftsfelder Assurance,Tax & Legal und Advisory die Gesamtleistung steigern", sagt Petra Justenhoven,Sprecherin der Geschäftsführung bei PwC Deutschland. In Deutschland hat PwC imBerichtsjahr 3.702 (Vorjahr: 3.449) neue Mitarbeiter:innen eingestellt. Die Zahlder Beschäftigten wuchs im Geschäftsjahresdurchschnitt um 1.269 auf 14.364(Vorjahr: 13.095).Die globale Gesamtleistung des PwC-Netzwerks mit Mitgliedsfirmen in über 150Ländern belief sich auf 53,1 Milliarden US-Dollar - diese Leistung entsprichteinem Anstieg um 9,9 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Weltweit schuf dasPwC-Netzwerk über 36.000 neue Stellen. Die Anzahl der Mitarbeiter:innen wuchsauf über 364.000.Netzwerkstrategie "The New Equation" hilft Unternehmen, Vertrauen aufzubauen undnachhaltige Ergebnisse zu erzielen"Es gab wohl nie einen höheren Handlungsdruck auf Unternehmen und nie waren dieAnforderungen von Stakeholdern an sie größer. Das Marktumfeld wird bestimmt voninternationalen Krisen, Marktverschiebungen, technologischer Disruption undeiner neuen Klima- und Energiepolitik", erklärt Petra Justenhoven. "Es brauchtZuversicht und Mut, um die notwendigen Transformationsprojekte, etwa die