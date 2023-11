Zumeldung Wasserstoff-Bedarfsanalyse Baden-Württemberg / Chemieindustrie in Baden-Württemberg braucht Wasserstoff für Klimaneutralität / Bedarfsanalyse verdeutlicht Notwendigkeit zum Handeln

Baden-Baden (ots) - Die jüngst abgeschlossene Bedarfsanalyse Wasserstoff in

Baden-Württemberg hat mit großer Beteiligung von Chemie- und Pharmaunternehmen

stattgefunden. "Wir sind dankbar, dass diese Analyse durchgeführt wurde und dass

unsere Mitgliedsunternehmen detailliert und konkret nachgeprüft haben, wie sie

in Zukunft Wasserstoff nutzen werden", so Winfried Golla, Hauptgeschäftsführer

des Verbandes der Chemischen Industrie Baden-Württemberg (VCI BW).



Diese Meldungen helfen, so Golla, bei der Planung zum Ausbau der

Wasserstoff-Infrastruktur im Land. "Wir wollen ein wettbewerbsfähiger Chemie-

und Industriestandort bleiben und klimaneutral werden." Dazu benötige die

Branche viel und vor allen Dingen bezahlbaren Wasserstoff. Bereits heute nutzt

die Branche Wasserstoff, insbesondere als Rohstoff. Das soll in Zukunft noch

ausgebaut werden, auch hinsichtlich der energetischen Wasserstoff-Nutzung. Eines

habe die Umfrage auf jeden Fall gezeigt: Der Bedarf ist viel größer, als vorher

angenommen. "Für uns war das grundsätzlich nicht überraschend. Es unterstreicht

vielmehr unsere bisherige Position: Der Wasserstoff muss überall bei den

Unternehmen verfügbar sein und er muss bezahlbar sein."