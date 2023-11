Online-Broker XTB bietet 3,8 % Guthabenverzinsung, auf bestimmte Einlagen sogar bis zu 5,0 % (FOTO)

Berlin (ots) - Kundinnen und Kunden von XTB, einem globalen Fintech-Unternehmen,

das eine Online-Investitionsplattform und eine mobile App anbietet, können mit

ihrem Kapital künftig auch dann Rendite erzielen, wenn sie nicht aktiv

investieren. So führt XTB ab sofort Zinsen auf nicht-investierte Einlagen ein.

Für bestehende XTB-Kunden beträgt der aktuelle Zinssatz 2,00 Prozent p. a. für

Euro-Einlagen und 2,50 Prozent p. a. für US-Dollar-Einlagen. Alle neuen Kunden

können für 90 Tage ab dem Datum der Kontoeröffnung sogar von noch höheren

Zinssätzen profitieren, und zwar von 3,80 Prozent p. a. für Euro-Einlagen und

von 5,00 Prozent p. a. für US-Dollar-Einlagen. Die monatlichen Zinsen auf die

nicht investierten Gelder der Kunden werden direkt auf deren XTB-Konten

gutgeschrieben. Die Zinssätze sind variabel - sollte sich der Zinssatz ändern,

wird dies auf der Webseite von XTB mitgeteilt.



Mit den Zinsen auf Einlagen erweitert XTB nun sein Angebot und ermöglicht seinen

Kunden damit vom gestiegenen Zinsumfeld zu profitieren. Denn während die

Europäische Zentralbank die Zinsen systematisch anhebt, sind die Anleger auf der

Suche nach zusätzlichen Möglichkeiten des zinsbasierten Sparens.





"Mit der Einführung von Zinssätzen vergrößern wir das breiteXTB-Angebotsspektrum an Anlagemöglichkeiten weiter. Wir sind uns bewusst, dassunsere Kunden nach zusätzlichen Möglichkeiten suchen, ihr Geld anzulegen,während sie auf Marktchancen warten, um aktiv zu investieren. Gemäß unseremAnsatz 'eine App - alle Möglichkeiten' bieten wir ihnen ein Tool, mit dem sievon steigenden Zinsen profitieren und gleichzeitig die Liquidität ihrer Geldersicherstellen können", erklärt Omar Arnaout, CEO von XTB. "Da eines unsererwichtigsten strategischen Ziele darin besteht, unseren Kundenstamm zu erweitern,betrachten wir dies als einen weiteren Schritt in die Richtung, neue Kundendavon zu überzeugen, ein Konto bei XTB zu eröffnen", so Arnaout weiter."Wir wollen auch Kundinnen und Kunden in Deutschland das Gefühl vermitteln, dassXTB die Adresse für Online-Investing ist, unabhängig vom jeweiligen Anlageziel.Unser Motto Börse 3.0 bedeutet für uns, dass wir auch Anlegerinnen und Anlegern,die aus Gründen der Flexibilität Cash-Positionen in ihre Anlagestrategieeinbeziehen wollen, ein attraktives Angebot machen können", ergänzt JensChrzanowski, Deutschland-Chef des Online-Brokers.Zu der Option, ein Handelskonto in Euro- oder US-Dollar-Kontowährung zu führen,erklärt er weiter: "Als Voreinstellung eröffnet jeder Kunde in Deutschlandzuerst immer ein Euro-Konto; wenn gewünscht, kann er später kostenlos imKundenbereich 'Mein XTB' ein weiteres Konto in USD eröffnen. Zinsen und Angebote