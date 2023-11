Analystenhaus Gartner zeichnet Ericssons Mobilfunk-Kernnetz als führend aus (FOTO)

Düsseldorf (ots) -



- Ericsson hat im November 2023 im Gartner®-Bericht "Critical Capabilities for

5G Network Infrastructure for Communications Service Providers" im

Anwendungsfall "5G Core for Consumer Business" am besten abgeschnitten.

- Monica Zethzon, Head of Solution Area Core Networks, Ericsson, sagt: "Ich

freue mich, dass die 5G-Kernnetz-Kompetenz von Ericsson von den unabhängigen

Analysten von Gartner anerkannt wird."



Ericsson (NASDAQ: ERIC) wurde im Gartner® "Critical Capabilities 5G Network

Infrastructure for Communications Service Providers, 5G Core Report" 2023

ausgezeichnet. Von den drei analysierten Anwendungsfällen erzielte Ericsson die

höchste Punktzahl im Anwendungsfall "5G for Consumer Business". In den beiden

anderen Anwendungsfällen "5G Core for Common Enterprise" und "5G Core for

Dedicated Enterprise" erzielte Ericsson die zweithöchste Punktzahl. Die Gartner®

Critical Capabilities-Analyse vertieft den Einblick in die Produkt- und

Serviceangebote der Anbieter, indem sie die bekannte Magic-Quadrant-Analyse des

Unternehmens erweitert.