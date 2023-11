Bewilliging eines umfassenden Patents für die Schlüsseltechnologien der Impfstoffplattform von Defence Therapeutics

Vancouver, British Columbia, Kanada, den 7. November 2023 – Defence Therapeutics Inc. („Defence“ oder das „Unternehmen“), (CSE: DTC, USOTC: DTCFF, Börse Frankfurt: DTC), ein kanadisches biopharmazeutisches Unternehmen, das innovative Impfstoffe, Therapeutika und Technologien zur Arzneimittelverabreichung für die Bekämpfung von Krebs und anderen Krankheiten entwickelt, freut sich, mitzuteilen, dass das Canadian Intellectual Property Office (CIPO) den Bewilligungsbescheid für den kanadischen Patentantrag von Defence mit der Nr. 3,201,103 erteilt hat.

Das kanadische Patent Nr. 3,201,103 (das ‘103-Patent) deckt im Wesentlichen die Schlüsseltechnologien der Impfstoffplattform von Defence ab, welche die Immunogenizität proteinbasierter Impfstoffe verstärken, ihre Wirksamkeit verbessern und potenziell zu einer Verringerung der Antigendosis führen, die für die Auslösung einer schützenden Immunantwort nötig ist. Dieses kanadische Patent beinhaltet wichtige Ansprüche zur Zusammensetzung der Materie, welche die proteinbasierten Impfstoffe mit Einsatz der Defence-Technologie direkt abdecken, genauso wie Ansprüche für ihre Herstellung und Nutzung zur Bekämpfung von Krebs- und Infektionskrankheiten. Das entsprechende US-Patent von Defence mit der Nr. 11,291,717 wurde einige Monate zuvor gewährt.

„Die Tatsache, dass das CIPO beschlossen hat, das ‘103-Patent ohne Ausstellung eines Prüfungsberichts und nur einen Monat nach Beginn der substanziellen Prüfung zu gewähren, stellt einen überzeugenden Beweis für den innovativen Charakter der Impfstofftechnologie von Defence sowie eine Bestätigung der kanadischen Regierung für die Aussagekraft der wissenschaftlichen Daten von Defence dar”, erklärt Herr Sebastien Plouffe, CEO von Defence Therapeutics.

Nachdem somit ein starker Patentschutz in zwei wichtigen Impfstoffmärkten – den Vereinigten Staaten und Kanada – sichergestellt wurde, beabsichtigt Defence, die in diesen beiden Rechtsräumen gewährten Patente dafür einzusetzen, um schnell einen vergleichbaren umfassenden Patentschutz in anderen bedeutenden Märkten wie Europa und Asien zu erwirken.

Die Erteilung des ‘103-Patents stärkt das kanadische Patentportfolio von Defence und steht im Einklang mit den Zielsetzungen des Unternehmens, seine eigenen neuartigen klinischen Impfstoffkandidaten voranzutreiben. Darüber hinaus werden dadurch neue Lizenzierungs- und Kooperationsgelegenheiten geschaffen, beispielsweise mit Herstellern zugelassener proteinbasierter Impfstoffe zur Verbesserung der Wirksamkeit und zur Verlängerung der Patentlaufzeit ihrer eigenen Produkte.