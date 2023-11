FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutlich positiv haben die Papiere der Deutschen Börse am Dienstag auf neue Ziele des Börsenbetreibers bis 2026 reagiert. An der Spitze im moderat schwächeren Dax ließen sie mit einem Plus von 3,7 Prozent auf 165,10 Euro sowohl die 50- als auch die 100-Tage-Linie hinter sich, die als Signalgeber für den mittelfristigen Trend gelten.

Die bereits am Vorabend erfolgte Ankündigung eines Aktienrückkaufprogramms hatte am Morgen zunächst noch keine positive Wirkung auf den Kurs entfaltet - dafür umso mehr die für die nächsten Jahre gesetzten Umsatz- und Gewinnerwartungen. Die neuen Geschäftsziele lägen leicht über dem Marktkonsens, schrieb Analyst Ben Bathurst von der kanadischen Bank RBC in einer Einschätzung. Vor allem die angestrebte Verbesserung der Profitabilität dürfte ihm zufolge gut ankommen.

In der Riege der von ihm beobachteten Börsenbetreibern sieht der Experte die Deutsche Börse als eines der am besten aufgestellten Unternehmen, um von den aktuell unsicheren Marktbedingungen zu profitieren. Allerdings sei er von der Logik hinter der Übernahme des dänischen Softwareunternehmens Simcorp noch nicht so ganz überzeugt, insbesondere bezüglich der Bewertung./ajx/tav/jha/

Die Deutsche Boerse Aktie wird aktuell mit einem Plus von +2,77 % und einem Kurs von 165,0EUR gehandelt.