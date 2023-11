Quickplay erweitert seine globale Präsenz mit der Eröffnung einer EMEA-Niederlassung

Die neue Niederlassung wird die steigende Nachfrage der Branche nach Cloud-nativen OTT-Lösungen mit offener Architektur bedienen. Diese Lösungen beschleunigen nachweislich die Markteinführungsfähigkeiten, steigern die Kosteneffizienz und optimieren die Einbindung der Zielgruppe und die Monetarisierung. Quickplay wird seine marktspezifische Expertise sowie seine globalen Kapazitäten in den Bereichen Personal und Innovation nutzen, um schnelle, flexible und skalierbare Lösungen zu entwickeln, die den Erfolg der digitalen Transformation für Pay-TV-, Telekommunikations- und MVPD-Kunden in der gesamten EMEA-Region unterstützen.

„Unser Erfolg bei Sport-, Medien- und Unterhaltungsanbietern in ganz Nordamerika und APAC hat ein enormes Interesse an unserer Fähigkeit geweckt, die Streaming-Branche zu versorgen", so Paul Pastor, Chief Business Office und Mitbegründer von Quickplay. „Wim Ponnets Kompetenz und Erfolgsbilanz in der EMEA-Region wird uns dabei helfen, eine wachsende Zahl von Anbieteranfragen zu bearbeiten – die alle die überlegene Leistung und schnelle Integration von KI-Technologien wollen, welche nur Cloud-native Lösungen mit offener Architektur bieten können."

Als Chief Strategy and Commercial Officer der Endemol Shine Group war Ponnet für das GuV-Management der Vertriebsorganisation des Unternehmens verantwortlich und erzielte in mehreren aufeinanderfolgenden Jahren ein jährliches Wachstum von über 20 %. Zuvor war er bei Yahoo! als Senior Director, Strategy and Operations, EMEA und Chief of Staff tätig. Zuletzt war er Gründungspartner und CEO von FanTechCapital, einer Investmentfirma an der Schnittstelle von Sport, Medien und Technologie. Außerdem ist er Mitglied in zahlreichen Gremien für Investoren und Beiräte von Sport-, Wissenschafts- und Wirtschaftsorganisationen.