Der Kurs des Euro ist am Dienstag mit zuletzt gezahlten 1,0675 Dollar unter die Marke von 1,07 US-Dollar gerutscht. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Montag auf 1,0741 Dollar festgelegt.

Nachdem die Berichtssaison zu Wochenbeginn eine Pause eingelegt hatte, ging es nun wieder heißer her. Auch von Telefonica Deutschland gab es Zahlen, Tagesthema aber war hier eine Übernahmeofferte. Die Aktien sprangen um fast 38 Prozent hoch bis auf den Preis von 2,35 Euro, den der spanische Mutterkonzern Telefonica für die übrigen Anteile bietet. Ein Kurseinbruch von Anfang August, als der bisherige Partner 1&1 seinen Wechsel zu Vodafone bekannt gab, wurde in etwa wieder wett gemacht.

"Dem Dax ist die Puste ausgegangen, auch mangels fundamentaler Impulse und der Tatsache, dass die Zinssenkungsfantasie nicht noch größer wurde", schrieben am Morgen die Experten der Landesbank Helaba. Am Dienstag bremsten schwache Außenhandelsdaten aus China die Börsen, genauso wie eine Zinssenkung durch Australiens Notenbank. Dies bremste etwas die jüngste Euphorie wegen der Hoffnung auf nicht mehr weiter steigende US-Zinsen.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat am Dienstag an seinen verhaltenen Wochenauftakt angeknüpft. An einem Tag mit vielen Unternehmensberichten sahen Börsianer die Aktienmärkte nach ihrer Vorwochenrally weiter im Konsolidierungsmodus. Der deutsche Leitindex lag am Nachmittag mit 0,09 Prozent im Minus bei 15 121,77 Punkten. Er blieb damit über der 21-Tage-Linie, die ein beliebter Indikator für den kurzfristigen Trend ist.

