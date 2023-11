Liebe Leserinnen und Leser,

U.S GoldMining ist auf dem besten Weg der nächste Gold-Kupfer-Produzent in Alaska, USA zu werden. Natürlich ist es bis dahin noch ein langer und steiniger Weg, doch das erfahrene Management weiß genau was zu tun ist und setzt die gegebenen Mittel effizient ein.